Voorwaardelijke straf voor hulp bij zelfdoding 99-jarige moeder

ARNHEM - De 75-jarige Albert Heringa uit Bennekom is door het gerechtshof in Den Bosch opnieuw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, nu voor zes maanden, eerder werd hij tot drie maanden straf veroordeeld. Heringa hielp in 2008 zijn 99-jarige moeder uit Ermelo bij zelfdoding.

Al vijf jaar lang slepen de rechtszaken rond de Bennekommer zich voort. De rechtbank in Zutphen oordeelde dat hij schuldig was aan hulp bij zelfdoding, maar legde hem geen straf op. Het gerechtshof in Arnhem vernietigde vervolgens dat vonnis en sprak hem vrij. Het Openbaar Ministerie stapte daarop naar de Hoge Raad en die besliste in december dat de zaak opnieuw beoordeeld moest worden bij het gerechtshof in Den Bosch.

En daar werd dus vandaag beslist dat Heringa schuldig is.

Zaak mogelijk nog niet voorbij

Hoewel er nu een uitspraak ligt is de zaak mogelijk nog niet voorbij. Heringa overweegt om in cassatie te gaan tegen de uitspraak. 'Dit is te belangrijk, niet zozeer voor mij, maar vooral voor anderen. Ik blijf mij inzetten voor de mogelijkheid van een zelfgekozen levenseinde', aldus Heringa.