ARNHEM - Vitesse trekt Roy Beerens aan als vervanger van Milot Rashica, die naar Werder Bremen vertrekt. De 30-jarige rechtsbuiten tekent een meerjarig contract bij de Arnhemse club. Hij wordt waarschijnlijk vanmiddag gepresenteerd.

Beerens komt over van Reading, de Engelse Championshipclub die door Jaap Stam wordt getraind.

Daarvoor kwam hij uit voor PSV, NEC, sc Heerenveen, AZ en het Duitse Hertha BSC. Beerens speelde twee interlands.

Geen goede herinnering aan GelreDome

Met zijn terugkeer naar Nederland en de komst naar Vitesse komt Beerens ook terug in GelreDome. Een stadion waarin hij een van zijn bizarste momenten in zijn carrière meemaakte. In 2007 beet Vitesse-middenvelder Sébastien Sansoni de aanvaller in zijn neus, toen hij bij NEC speelde.

Vitesse gaat ook vleugelverdediger Vyascheslav Karavaev van Sparta Praag aantrekken. De formaliteiten worden vandaag afgerond. Vitesse wil deze transfer overigens nog niet officieel bevestigen.

