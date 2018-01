D66 Renkum: tijd voor het groenste coalitieakkoord ooit

RENKUM - D66 Renkum was de eerste partij die hun kandidatenlijst bekend maakte en wil na de komende verkiezingen het groenste coalitieakkoord ooit sluiten. Drieëndertig namen staan er op de kandidatenlijst van D66 Renkum voor de verkiezingen van 21 maart.

Lijsttrekker Jasper Verstand is wethouder voor D66 in het college. De partij is met vijf zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Renkum.

Vertrouwen

Verstand is zeer te spreken over de kandidatenlijst. 'De lijst is een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing. Bovendien is er hiermee veel expertise beschikbaar voor de gemeenteraad. Met zoveel goede kandidaten zien we de verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet.'

Op de tweede plaats staat Rein Bouwman, financieel specialist van de fractie. Op drie staat de hoogste nieuwkomer: Mandy Kreuzen. Zij is ambulant zorgverlener en zelfstandig ondernemer.

De top 10 van de kandidatenlijst:

1. Jasper Verstand

2. Rein Bouwman

3. Mandy Kreuzen

4. Hanneke Mijnhart

5. Coen van Dijk

6. Danielle Bondt

7. Fedor Cuppen

8. Peter Kraak

9. Johan Jurrius

10. Klaas Jan Engelsma

Verkiezingsprogramma

D66 Renkum wil na de komende verkiezingen het groenste coalitieakkoord ooit sluiten. Verstand: 'De afgelopen jaren zijn er wel stappen gezet, maar niet genoeg. D66 zorgde ervoor dat nieuwbouwwoningen in Renkum niet meer op gas worden aangesloten maar de komende jaren moeten we in de versnelling.'

De partij wil onder andere dat er een waterkrachtcentrale bij de stuw in Heveadorp wordt aangelegd. Daarnaast moet er ruimte worden geboden voor tenminste één zonneveld, vindt D66.

D66 wil inzetten op het bouwen van meer woningen voor gezinnen en ouderen. Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid is een speerpunt van de democraten.

Ondernemersklimaat

Jasper Verstand ziet mogelijkheden om het ondernemersklimaat verder te versterken. 'De afgelopen jaren hebben we de dienstverlening aan ondernemers en de samenwerking tussen ondernemers sterk verbeterd. Daar wil ik mee doorgaan. Bijvoorbeeld in het ondersteunen van startende ondernemers en het versterken van het toerisme.'

Het verkiezingsprogramma Vernieuwend Verbinden is hier te lezen