GroenLinks Renkum start campagne 'Gelukkig in Renkum'

RENKUM - ‘Gelukkig in Renkum’ is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Renkum. Het is ook het motto voor de verkiezingscampagne, die de partij begint.

Aan de start publiceren zij het verkiezingsprogramma en de definitieve kandidatenlijst. Bekijk hier de kandidatenlijst: Bruto gemeenschappelijk geluk Gelukkige mensen leven gemiddeld genomen langer, zijn vaak gezonder en hebben de veerkracht om tegenslagen in het leven te verwerken. Geluk verbindt. En wordt groter als je het deelt met anderen. Dat is het uitgangspunt van GroenLinks Renkum. De partij focust op economische groei, die tekort zou schieten als het gaat over maatschappelijke vooruitgang. Daarom kiest GroenLinks liever de groei van het ‘bruto gemeenschappelijk geluk’ als doel. Het verkiezingsprogramma kun je hier vinden. Lijsttrekker Charlotte de Roo: 'GroenLinks staat voor geluk voor iedereen. Verbinding met elkaar en met de groene omgeving.' Gelijkwaardigheid is belangrijk om wensen en belangen van inwoners onderling af te wegen. Een open samenleving met ruimte voor iedereen, waarin bescherming van het groen de volle aandacht heeft. Ook heeft de partij ambities op het gebied van klimaat. GroenLinks Renkum wil zich de komende vier jaar inzetten voor een goede relatie tussen gemeente en inwoners, voor het geluk en het welzijn van alle inwoners en voor onze prachtige groene omgeving. Dit is een bericht van Mediapartner Renkum.Nieuws.nl Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl