Autobranden in Culemborg: 30 tips en namen genoemd Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - De politie heeft dertig tips binnengekregen over de autobranden in Culemborg. Tijdens uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau GLD werd aandacht gevraagd voor de zaak. Ook zette de politie vorige week vrijdag een mobiel bureau op de Markt in.

Bij die tips zijn er ook namen genoemd, die worden nu onderzocht. Verdachten zijn nog niet aangehouden. 'Daar is het nog te vroeg voor, wij zijn die tips nu aan het uitzoeken', aldus een woordvoerder. Voor de gouden tip is 20.000 euro uitgeloofd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl