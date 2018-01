Regenboogtrui brengt Van Vleuten meteen geluk

HEALESVILLE - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft meteen een goede band opgebouwd met haar regenboogtrui. De wereldkampioene tijdrijden reed woensdag voor het eerst in die trui en won meteen een tijdrit in Australië.

Van Vleuten eindigde in de tweede etappe, over 1,6 kilometer, van de Herald Sun Tour voor de Australische Katrin Garfoot en de Australische Georgia Williams. De Nederlandse staat nog steeds tweede in het algemeen klassement, op vijf seconden van Brodie Chapman.

De Wageningse wielrenster was verrast met haar zege. 'Het is zo mooi om te winnen in deze trui. Ik ben blij dat ik dat in Melbourne heb gedaan, in Australië, voor mijn Australische team. Ik had het alleen niet verwacht, ik heb gister veel geleden in de laatste twintig kilometer en ik wist dat sommige vrouwen een makkelijkere rit hadden naar de finish.'

