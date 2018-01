Onder meer is te zien hoe ze op Koninginnedag in Vaassen en Lochem (1983), Buren en Culemborg (1991) en Doesburg en Zutphen (1998) was en zijn er beelden van werkbezoeken, jubilea en acties van NL-Doet.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl