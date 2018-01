Deel dit artikel:











Bewoners Arnhemse straat al zes weken in het donker

ARNHEM - De 82-jarige Sonja van Hulst is zeker niet bang uitgevallen. Ondanks haar leeftijd laat ze in het donker haar teckel Banjo graag uit, maar nu de straatverlichting in de Richard Holstraat het al zes weken niet meer doet, is de maat vol.

'Het is verschrikkelijk. Ik loop met een zaklamp en ben al een keer gevallen. Ik ben het nu echt zat. Ik heb al zes keer gebeld met de gemeente Arnhem. Dat nummer ken ik nu wel uit mijn hoofd, maar er gebeurt niks', vertelt Van Hulst. Van Hulst heeft niet alleen de gemeente gebeld, maar ook de politie, want het gaat ook om haar veiligheid. Van Hulst: 'Er wonen hier allemaal oudere mensen, ik ga graag 's avonds nog even een rondje met de hond maar ik schrik me soms rot. Van de week hoorde ik iets ritselen en schoot er ineens rakelings een vos langs me heen.' 'Sluimerende kabelstoring' 'Soms doet het licht het weer even, maar dan gaat het toch weer uit. Waar het aan ligt? Misschien aan de graafwerkzaamheden die er zijn geweest bij de oversteek bij het Openluchtmuseum met de Waterbergseweg. Ik ben nu al vanaf vóór de feestdagen en o ja, elk telefoontje begint met een starttarief van 55 cent maar het helpt nog niks', vertelt Van Hulst. Volgens woordvoerster Martine Baar van de gemeente Arnhem wordt elke melding meteen opgepakt en doorgegeven aan een aannemer voor herstel. In het geval van de Richard Holstraat zou er sprake zijn van een zogeheten 'sluimerende kabelstoring'. Baar: 'Dan wordt de storing verholpen maar kan er door vocht weer een nieuwe storing ontstaan'. Wanneer de straatverlichting gerepareerd wordt, is nog niet duidelijk.

