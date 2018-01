Deel dit artikel:











Stroomstoring Arnhem en omgeving door 'dip' in hoogspanningsnet Foto: Pixabay - Tivistar

ARNHEM - In Arnhem en omgeving is woensdagochtend een korte stroomstoring geweest. Volgens Liander was er een dip in het hoogspanningsnet van Tennet.

Vanuit onder meer Arnhem, Wolfheze, Oosterbeek en Doorwerth werd melding gemaakt van de stroomstoring. Na een paar seconden gingen de lichten weer aan. Door de storing zijn er bij Arriva twee treinen op het traject Arnhem-Tiel uitgevallen. Ook was er een verstoring van de treindienst van de NS tussen Arnhem Centraal en Nijmegen. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Tennet komt een dergelijke dip niet vaak voor. 'We hebben een leveringszekerheid van 99,99 procent.' 'Het was een hele korte storing in hoofdspanningsstation Kattenberg. Het duurde een halve minuut. Het is vanzelf weer hersteld', vertelt hij. De oorzaak is onbekend. 'Daar komen we soms nooit achter. Zo'n hoofdspanningsstation is voetbalvelden groot.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl