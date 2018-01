Deel dit artikel:











Inval in groot drugsonderzoek in Velddriel Foto: Bart Meesters

VELDDRIEL - De politie heeft woensdagochtend in Velddriel een inval gedaan in een drugsonderzoek. In totaal werd op een tiental locaties een inval gedaan vanwege handel in chemicaliën en verdovende middelen. Er zijn vijf verdachten aangehouden.

Volgens een cameraman was de inval in Velddriel in een loods aan De Tweede Geerden. Er zijn daar volgens de politie chemicaliën aangetroffen. Hoeveel kan de politie nog niet zeggen, daar wordt nu naar gekeken. De loods in Velddriel kwam naar voren in een onderzoek dat al een tijdje liep, zo vertelde een woordvoerster van de politie. De politie is bezig in Velddriel: tekst gaat door onder foto. Aanhoudingen Bij de aanhouding van de 52-jarige hoofdverdachte uit Geldrop en een 27-jarige man uit Venlo is een arrestatieteam ingezet omdat zij mogelijk vuurwapengevaarlijk waren. Verder zijn er drie mannen uit Geldrop van 57, 41 en 28 jaar opgepakt. Het vijftal zit in volledige beperking vast voor verder onderzoek. De invallen waren rond 6.00 uur in onder meer woningen en loodsen in Geldrop, Helmond, Someren, Venlo, Venray en Nieuw Bergen. De doorzoekingen gaan naar verwachting een groot deel van de dag in beslag nemen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl