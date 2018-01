VIDEO De straat op in Arnhem: gaat u stemmen?

ARNHEM - De Gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Komt de opkomst op 21 maart weer onder de 50 procent, net als vier jaar geleden? Wij vroegen het aan Arnhemmers op straat.

Gemeenteraadsverkiezingen? De meeste Arnhemmers lijken er niet warm of koud van te worden. Velen wisten nog niet op wie zij zouden gaan stemmen.

Kijk hier een rondvraag op straat:

De antwoorden over wat te stemmen variëren: sommigen hebben een idee, omdat zij 'het van huis uit mee hebben gekregen'. Anderen willen op iemand stemmen die in Arnhem niet op de lijst staat. En sommige Arnhemmers weten in elk geval zeker op wie ze niet gaan stemmen.Ook is er een aantal mensen dat gewoon niet gaat stemmen. 'Ik ben niet zo'n fan van stemmen. Ik ben gewoon te laks', zegt de één, 'alles is een rommeltje', vindt de ander.