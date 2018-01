Deel dit artikel:











Waterpolosters buigen in Ede voor Spanje Foto: ANP

EDE - De Nederlandse waterpolosters hebben opnieuw een nederlaag moeten incasseren in de World League. De ploeg van bondscoach Arno Havengamoest in zwembad De Peppel in Ede buigen voor Spanje.

Oranje was de World League in november begonnen met winst op Hongarije, gevolgd door een nederlaag tegen Rusland. Ilse Koolhaas nam tegen Spanje drie doelpunten voor haar rekening, Vivian Sevenich schoot twee keer raak. De andere treffers kwamen van Rozanne Voorvelt, Sabrina van der Sloot en Brigitte Sleeking. Gouden Speld Voor de wedstrijd ontving Yasemin Smit uit handen van Robin van Galen als eerste waterpoloster ooit de Gouden Speld van zwembond KNZB. Het boegbeeld van de Nederlandse waterpolosters besloot eind vorig jaar te stoppen als international. Met Smit als aanvoerster en Van Galen als bondscoach veroverde Oranje bij de Spelen van 2008 in Peking olympisch goud.