Mosterd na de maaltijd; Doesburgers ontvangen uitnodiging pas na inloopavond

DOESBURG - Inwoners van de gemeente Doesburg komen van een koude kermis thuis als ze bij een inloopavond over het restafvalbeleid wilden zijn. De inwoners kregen de uitnodigingsbrief namelijk pas een dag ná de inloopavond.

'De ondergrondse containers worden ons door de strot geduwd', zegt inwoner Frans van der Krul. 'Ik ga niemand beschuldigen van enige opzet dat de brief te laat was. De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan en niemand wil zich aan dit onderwerp branden. Maar het leeft enorm onder de inwoners van Doesburg.'

'Gemiddeld zou men maar vijftig meter hoeven lopen. Maar dat betekent ook dat de een 200 meter moet lopen, en de ander de container voor het huis heeft staan. Mensen met een beperking kunnen hier hevige hinder van ondervinden als ze ver moeten lopen', vertelt de Doesburger.

'GEEN Afvalcontainers in Doesburg!'

In de Facebookgroep 'GEEN Afvalcontainers in Doesburg!', laten meerdere inwoners weten pas een dag na de inloopavond een brief gekregen te hebben, anderen hebben de brief niet eens ontvangen.

'In de gemeente zijn er ongeveer 5.200 huishoudens en als je dan bedenkt dat 700 personen zich hebben aangesloten die bijna allemaal een huishouden representeren dan zie je dat er veel weerstand is tegen de afvalcontainers', legt Van der Krul uit.

Gemeente Doesburg erkent fout

De gemeente Doesburg is op de hoogte van de fout en laat op Facebook weten dat er een tweede inloopavond komt. 'Er is iets mis gegaan met de bezorging van brieven over de inloopavond van maandag 29 januari over de inzameling van restafval in Beinum. Veel brieven zijn te laat aangekomen. Dat mag natuurlijk niet. Daarom komt er een tweede inloopavond', zegt de gemeente op Facebook.

Wanneer die bijeenkomst is, is nog niet bekend, maar de gemeente belooft dat de uitnodigingen nu wel op tijd worden verstuurd.

