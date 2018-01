Waylon maakt vijf songfestivalliedjes

APELDOORN - Zanger Waylon maakt vijf liedjes voor het Eurovisiesongfestival waar hij in mei aan meedoet.

De artiest, die 37 jaar geleden in Apeldoorn als Willem Bijkerk ter wereld kwam, zal de nummers eind februari vijf dagen achter elkaar laten horen in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Met een van die liedjes zal Waylon Nederland gaan vertegenwoordigen in Portugal. De zanger beslist zelf welk nummer het wordt.

Het is de tweede keer dat Waylon meedoet aan het Songfestival. In 2014 stond hij met Ilse DeLange op de bühne als gelegenheidsformatie The Common Linnets. Met het nummer Calm after the storm eindigden ze als tweede.