Oplichter steelt van 'keihard werkend gezin'; familie bijna 10.000 euro kwijt

DODEWAARD - 'Dit is jouw zaak toch?', hoorde de 34-jarige Geertje van Laar uit Dodewaard dinsdag diverse keren langskomen nadat bekend werd dat de FIOD gestart was met een reeks aanhoudingen in een onderzoek naar de oplichting van middenstanders. De familie Van Laar is voor bijna 10.000 euro opgelicht en ziet overeenkomsten met het onderzoek.

'Ik werd begin dit jaar gebeld door iemand van de 'belastingdienst', die vertelde mij dat wij nog zeker 9000 euro moesten betalen', vertelt Geertje aan Omroep Gelderland. 'Opeens kwamen er andere bedragen voorbij waardoor ik het niet meer snapte. Maar de man aan de telefoon vertelde dat wij de omzetbelasting van 2016 niet hadden ingevuld en dat we daarom een boete hadden.

Geertje vond het toen al een raar verhaal, want haar man werkte namelijk nog in loondienst. 'Of ik toch even snel 9636 euro wilde overmaken. Dan zou ik voor 16.00 uur weer gebeld worden en kon er bij de belastingdienst nog een regeling worden getroffen waardoor ik nog 2000 euro terugkreeg.'

'Staat bekend als Belastingdienst in Apeldoorn'

'Ik hoorde allemaal moeilijke termen voorbijkomen waardoor ik het niet meer snapte. Ik had nog veel te doen en wilde ook graag mijn drie jonge kinderen ophalen. Op een gegeven moment geloofde ik er niets meer van en wilde ik de telefoon wegdrukken, maar hij was zo aan het doordrammen dat ik toch maar heb overgemaakt', vertelt Van Laar.

'Tijdens het overmaken stond er 'Let op! Dit rekeningnummer staat op naam van Belastingdienst uit Apeldoorn', ik dacht dat het toen wel goed zat', zegt Geertje. 'Helaas heb ik een spoedbetaling aangevinkt waardoor het geld gelijk naar de andere bank ging.'

Geld hadden we goed kunnen gebruiken

'Het geld wat nu weg is, hadden we goed kunnen gebruiken om rekeningen van te betalen. We werken keihard voor het geld en dan komt er zo'n pipo even wat geld aftroggelen. Het is dan ook enorm zuur dat één iemand ons gezin hiermee kapotmaakt. Ongelofelijk dat dit kan.'

Volgens Geertje kon haar bank zien dat het geld was overgeboekt en dat het daarna gelijk van de andere rekening werd gehaald. 'Onbewust heb ik een grote fout gemaakt, dat weet ik ook wel. Financieel komen we er ook wel doorheen, maar het is enorm balen. Dagenlang zijn we aan het bellen en mailen, maar zonder resultaat.'

