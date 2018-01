'Shirley' lichtte Huissenaar op na een date, en maakte nog veel meer slachtoffers

HUISSEN - De politie heeft na een uitgebreid onderzoek naar datingfraude twee mannen en twee vrouwen aangehouden. Ze worden ervan verdacht zeker tien mensen voor tienduizenden euro's te hebben opgelicht.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte uit Huissen, maar de verdachten hadden telkens dezelfde werkwijze. Een vrouw die zich op datingsites omschreef als de 52-jarige 'Shirley'. Wanneer het tijd was voor het afspraakje, kregen de (vaak oudere) slachtoffers bezoek van Shirley en één van haar vriendinnen. Na een korte tijd wilden de vrouwen weer weg, maar vroegen aan de slachtoffers of het beltegoed van één van de dames opgewaardeerd kon worden.

Dat zou via de bank moeten, maar de dames zouden daar weer contant geld voor in de plaats geven. In werkelijkheid was het een rookgordijn om pinpassen en pincodes te stelen. Bij één van de slachtoffers is 20.000 euro van de rekening gepind.

Slachtoffers door het hele land

Na de eerste aangifte van een man uit Huissen startte de recherche in december 2017 een onderzoek. Al snel bleek dat de bende ook slachtoffers had gemaakt in Roermond, Tilburg, Kaatsheuvel, Wormerveer, Nijkerk, Gulpen, Helmond, Hazerswoude, De Rijp en Amersfoort. Dankzij het onderzoek van de recherche konden twee mannen van 21 en 22 jaar uit Eindhoven en twee vrouwen van 25 jaar uit Posterholt en 22 jaar uit Landgraaf op heterdaad worden aangehouden.

Tips om veilig te daten

De politie waarschuwt bezoekers van datingsites en geeft tips die kunnen helpen om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden.

Wees alert en gezond achterdochtig. Neem de tijd om je date goed te leren kennen voor je een afspraak maakt.

Lijkt de persoon die op de date komt niet op de foto's van haar profiel? Haak dan af. Hetzelfde geldt wanneer er meer personen komen.

Ga er niet op in wanneer tijdens een date om geld wordt gevraagd.

Geef aan niemand uw pinpas en nooit uw pincode. Banken zullen daar nooit om vragen.