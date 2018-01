Vernieuwd gebouw Tandheelkunde wint Architectuurprijs

NIJMEGEN - Het gerenoveerde gebouw van Tandheelkunde Radboudumc heeft de Architectuurprijs Nijmegen 2017 gewonnen. Juryvoorzitter Fred Schoorl maakte maandagavond in LUX deze keuze van de vakjury bekend.

'Doorslaggevend voor ons was behalve de kwaliteit vooral de voorbeeldfunctie van deze prachtige renovatie voor vergelijkbare gebouwen.' Het gebouw op de hoek Erasmus- en Philips van Leydenlaan is naar een ontwerp van het architectenbureau INBO gemaakt, in opdracht van de Radboud Universiteit.

Brutalistisch gebouw

De nieuwbouwplannen lagen al klaar voor dit gebouw, toch koos de RU voor renovatie van Dijkema's ontwerp uit 1970. De jury typeert de opdracht als een prachtige, effectieve transformatie van een brutalistisch gebouw tot een licht, uitnodigend en groots zorg- en onderwijsgebouw. Ook prijst de jury de bijzondere keuze voor behoud en herontwikkeling en de duurzaamheidsprestatie, met naast hergebruik een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik.

Eervolle vermelding

De jury kende ook een eervolle vermelding toe aan de Kloostertuin Brakkenstein, naar een ontwerp van diederendirrix (Eindhoven), EVA architecten en Kees Tolk Ontwerp. De opdracht is van De Nederlandse Provincie Der Paters Jezuïeten.

Duurzaamheidsprijs

Nieuw in deze editie van de Architectuurprijs Nijmegen is de Duurzaamheidsprijs in het kader van de titel Green Capital of Europe. Wiegerinck architecten (Arnhem) ontving deze aanmoedigingsprijs voor de realisatie van het Van der Valk Hotel Nijmegen Lent.

Publieksfavoriet

Ook het publiek kon een favoriet kiezen. Een recordaantal van bijna 1800 mensen bracht hun stem uit. Daaruit rolde een overtuigende winnaar. Bijna 14,5 procent van het te verdelen aantal punten viel ten deel aan De Lentloperbrug, gebouwd in opdracht van de gemeente Nijmegen naar een ontwerp van Ney & Poulissens Architects & Engineers (Brussel / Antwerpen).