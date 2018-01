Milot Rashica naar Werder Bremen

ARNHEM - Milot Rashica verruilt Vitesse per direct voor Werder Bremen. De laatste details worden vanavond en wellicht morgen nog gladgestreken en dan is de megatransfer een feit.

door: Richard van der Made

Bij de Bundesligaclub staat de aanvaller uit Kosovo op het punt een contract voor 4,5 jaar te tekenen. Vitesse ontvangt naar verluidt tussen de 9 en 10 miljoen euro voor Rashica. Daarmee is de verkoop van Rashica, van wie het contract nog doorliep tot de zomer van 2020, één van de grootste transfers uit de geschiedenis van de Arnhemse club. Vitesse doet dus uitstekende zaken, maar verliest wel één van zijn beste spelers.

Beste speler

Rashica speelt sinds 2015 bij Vitesse. Dit seizoen kwam de 21-jarige aanvaller tot drie doelpunten in negentien wedstrijden voor de Arnhemse club. De rappe rechtsbuiten was tijdens de eerste seizoenshelft de meest opvallende speler bij Vitesse.

Hij blonk vooral uit tijdens het openingsduel in de Europa League thuis tegen Lazio Roma. Iedere (thuis)wedstrijd zaten er tientallen scouts op de tribunes voor Rashica. Ook Engelse en Italiaanse clubs dongen naar de gunsten van de Kosovaar.

Tijdens het trainingskamp in Spanje gaf Rashica onlangs tegenover Omroep Gelderland al aan dat hij open stond voor een tussentijds vertrek bij Vitesse. 'Als het goed is voor de club en ook voor mij, kunnen we praten en zou het kunnen. Waarom niet?' zei de aanvaller toen al.

Mitchell van Bergen

De kans is groot dat Vitesse Mitchell van Bergen de komende wedstrijden laat spelen als rechtsbuiten. De 18-jarige Brabander speelde tot nu toe vooral bij de beloften, maar kreeg vorig seizoen al kansen in de hoofdmacht.

Zie ook: Aanvaller Milot Rashica is miljoenen waard: 'Vitesse en ik zitten in goede positie'