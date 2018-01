Zeg maar 'doei allemaal' tegen die clip van de Gebroeders Rossig

WIJCHEN - Er komt geen videoclip bij het nummer 'Hallo Allemaal' van de Gebroeders Rossig uit Wijchen.

Het nummer is gebaseerd op het populaire televisieprogramma De luizenmoeder. Het nummer stond op 1 in iTunes en veel scholen reageerden enthousiast op de vraag of ze mee wilden werken aan een opname. Toch komt de clip er niet. 'We wilden dolgraag de echte juf Ank (de juffrouw uit de serie, red.) in de clip, maar daar wilde AVROTROS niet aan meewerken.'

Paul Jeurissen, de echte naam van broer Donnie, heeft er wel begrip voor. 'Ze zijn hartstikke druk met het afronden van dit seizoen van De luizenmoeder.' Donnie, Ronnie, Sjonnie en Tonnie Rossig hebben naast hun carnavaleske escapades ook nog een gewone baan. 'En met alle studiobezoeken en interviews was het de afgelopen tijd behoorlijk druk. Het is zo snel gegaan.'

En nu? 'Onze agenda staat tijdens de carnaval behoorlijk vol, we gaan gewoon genieten van het succes.'

