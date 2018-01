Rechtsback Karavaev versterkt Vitesse met onmiddellijke ingang

ARNHEM - Vitesse haalt met Vyascheslav Karavaev alsnog een nieuwe speler binnen vlak voor het sluiten van de transfermarkt.

door: Richard van der Made

Het gaat om een 22-jarige vleugelverdediger die vooral gebruikt wordt als rechtsback. De Rus komt over van Sparta Praag en tekent bij de Arnhemse club een meerjarig contract. Vitesse wil de op handen zijnde deal nog niet bevestigen. Karavaev is inmiddels al wel in Arnhem neergestreken om met zijn nieuwe werkgekver de laatste details af te ronden. Woensdag wordt een definitief akkoord bereikt waarna Vitesse waarschijnlijk ook de duur van het contract bekend zal maken.

Magere bezetting

Karavaev komt uit de opleiding van CSKA Moskou en speelde later voor onder meer Dukla Praag. Vitesse is mager bezet op de backposities nu Alexander Büttner al geruime tijd is teruggezet naar de beloften. Arnold Kruiswijk, die ook linksback kan spelen, zit al geruime tijd in de lappenmand en kreeg onlangs weer een terugslag.

Op rechtsback speelt meestal Fankaty Dabo en soms Julian Lelieveld die afkomstig is van de eigen opleiding. Karavaev kan op beide posities uit de voeten.

Eerder werd al bekend dat Vitesse Milot Rashica verkoopt aan Werder Bremen. Ook daar moeten de laatste formaliteiten nog worden afgewikkeld. Vitesse doet uitstekende zaken met de toptransfer en casht naar verluidt tussen de 9 en 10 miljoen euro voor de Kosovaar