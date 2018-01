Deel dit artikel:











Blauwe supermaan woensdag goed te zien in Gelderland Foto: Pixabay

ARNHEM - De blauwe maan werd bezongen in de film Grease, maar zo'n 'blue moon' is niet zo vaak te zien. Woensdag is dat wel het geval, er is namelijk sprake van een blauwe supermaan.

Volgens weerman Reinier van den Berg is de kans groot dat de blauwe maan woensdagavond goed te zien is. 'Het ziet er vrij gunstig uit. Tussen af en toe een paar wolkenflarden door moet de blauwe supermaan goed te zien zijn.' Is de maan woensdag dan ook echt blauw? Is de maan echt blauw? Nee, de maan heeft gewoon zijn eigen kleur. Volgens Van den Berg heeft de naam 'blauw' betrekking op de tweede volle maan in één kalendermaand. Dat gebeurt niet vaak. Van den Berg: 'Het woord 'super' heeft betrekking op het feit dat de afstand van maan tot aarde nu op zijn laagst is en de maan dus net iets groter lijkt vanuit de achtertuin of vanaf het balkon.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl