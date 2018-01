Deel dit artikel:











Elis Ligtlee komt toch in actie op WK baan in Apeldoorn Foto: ANP

APELDOORN - Elis Ligtlee uit Eerbeek komt toch nog in actie op de wereldkampioenschappen baanwielrennen, over een kleine maand in Apeldoorn.

De olympisch kampioene keirin wist zich op dat onderdeel en op de sprint niet te kwalificeren, maar is door bondscoach Bill Huck aangewezen voor de 500 meter tijdrit. Ligtlee werd sinds haar succes in Rio 2016 gehinderd door blessures en kwam amper nog in actie. Annemiek van Vleuten Annemiek van Vleuten uit Wageningen komt uit op de individuele achtervolging. De wereldkampioene tijdrijden op de weg maakte oktober vorig jaar haar debuut op de piste tijdens de EK in Berlijn. Ze verloor daar de strijd om het brons. Harrie Lavreysen Harrie Lavreysen uit Apeldoorn is voor drie onderdelen geselecteerd: de teamsprint, de sprint en de keirin. Shanne Braspennincx Shanne Braspennincx uit Apeldoorn doet mee aan de sprint en aan de keirin. Theo Bos Theo Bos uit Hierden rijdt de kilometer tijdrit. In 2005 werd hij wereldkampioen op dat onderdeel. In 2016 behaalde hij op de WK zilver op de tijdrit. Bos werd drie keer wereldkampioen op de sprint en pakte eenmaal de wereldtitel op de keirin Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl