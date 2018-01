VIDEO ChristenUnie Betuwe in de picture

TIEL - In deze aflevering van het Koetshuis staat de ChristenUnie centraal. RegioTV Tiel praat met Martin Koning, lijsttrekker van die partij in Tiel, en met Tim van Ooijen en Niels van Dijken, twee jonge kandidaat-raadsleden uit Neder-Betuwe.

De ChristenUnie in Tiel heeft een nieuwe lijsttrekker, Martin Koning. In dit interview aandacht voor de speerpunten van de CU in Tiel. Wat met name naar voren komt, is de aandacht voor mensen die het moeilijk hebben, zoals ouderen, kinderen en verborgen armoede.

Bekijk het volledige interview. Tekst loopt door onder de video:

Vanuit de Neder-Betuwe kwamen twee jonge kandidaatsraadsleden langs: Tim van Ooijen en Niels van Dijken. Laatstgenoemde is de nummer twee op de lijst, Tim van Ooijen de nummer drie en tevens campagneleider.

Graag zouden zij meer jongeren naar de stembus krijgen. Zij hopen dat hun frisse blik voor versnelling van gemeentelijke processen kan zorgen.

De aftrap van de verkiezingscampagne in Neder-Betuwe vindt plaats op 16 februari.

Dit is een bericht van Mediapartner RegioTV Tiel