'De katholieke kerk heeft het vasten helemaal verloren'

BRAAMT - 'Carne Vale, vaarwel vlees'. De eigenlijke betekenis van carnaval. Na de carnaval begint officieel op Aswoensdag de vastentijd van veertig dagen. Maar dat doet eigenlijk niemand meer en dat vindt de 95 -jarige pastoor Rinke de Vreeze uit Braamt heel jammer. 'Wie A zegt, carnaval vieren, moet ook B zeggen en dus gaan vasten', vindt de pastoor. 'Maar dat heeft de katholieke kerk helemaal verloren, dat vasten.'

De pastoor is al meer dan dertig jaar pastoor in Braamt. Het Achterhoekse Braamt viert twee weken eerder carnaval dan de rest van Nederland. De optocht was daar afgelopen weekend al. De allereerste van het jaar. De vrijdagmiddag voordat het carnavalsgeweld losbarst brengt de prins en zijn gevolg een bezoekje aan de zieken en de 90-jarigen in het dorp. En daar hoort de pastoor dus ook bij.

'Bidden voor mensen in het zuiden'

De Vreeze werd geboren in Friesland en heeft dan ook niet zo veel met carnaval. 'Als kind moesten we altijd bidden voor de mensen in het zuiden die zich te buiten gingen aan carnaval.'

Toch gaat hij, ondanks zijn respectabele leeftijd, nog altijd de carnavalsmis op zaterdag voor en kijkt hij naar de optocht die langs zijn huis komt.

