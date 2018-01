Hulp bij zelfdoding 99-jarige moeder: derde uitspraak in vijf jaar

ARNHEM - Al vijf jaar slepen de rechtszaken rond Bennekommer Albert Heringa zich voort. Woensdag komt daar met de uitspraak van het Hooggerechtshof in Den Bosch een nieuw hoofdstuk bij. In 2008 hielp hij zijn 99-jarige moeder uit Ermelo bij haar wens om te sterven. Afgelopen december werd voor de derde keer een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen de 75-jarige Heringa.

Albert Heringa is op alles voorbereid, zegt hij. 'Ik verwacht geen onvoorwaardelijke celstraf, want de rechter zal denk ik niet verder gaan dan de eis van het Openbaar Ministerie. Maar ik sluit niks uit.' Heringa's moeder leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. Ze wilde geen 100 worden. Maar dat was niet genoeg om in aanmerking te komen voor euthanasie. Toen Heringa ontdekte dat zijn moeder haar eigen medicijnen aan het opsparen was, besloot hij haar te helpen. Hij gaf zijn moeder 161 pillen en filmde haar terwijl ze die opat.

De rechtbank in Zutphen oordeelde dat hij schuldig was aan hulp bij zelfdoding, maar legde geen straf op. Het gerechtshof in Arnhem vernietigde dat vonnis en sprak hem vrij. Het Openbaar Ministerie stapte daarop naar de Hoge Raad en die besliste afgelopen december dat de zaak opnieuw beoordeeld moet worden bij het gerechtshof in Den Bosch.

20.000 steunbetuigingen

Woensdag krijgt Heringa voorafgaand aan de uitspraak in Den Bosch 20.000 handtekeningen overhandigd door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE). Zij deden in de krant een oproep om een petitie te tekenen om Heringa te steunen. '20.000 is een mooi aantal', zegt Dick Bosscher van de NVVE. 'Wij hebben alleen een aankondiging in de dagbladen gezet. Dus mensen hebben echt zelf de petitie online moeten opzoeken. Het was meer dan alleen een linkje in een Facebookbericht aanklikken.'

Of het voor Heringa definitief klaar is met de uitspraak van woensdag, valt te bezien. Mocht er toch een onvoorwaardelijke celstraf uitrollen, dan overweegt hij om in cassatie te gaan. 'En andersom zou het mij niet verbazen als bij vrijspraak het Openbaar Ministerie in cassatie gaat.' Na al die jaren is Heringa nog steeds strijdbaar. 'Dit is te belangrijk. Niet zozeer voor mij, maar vooral voor anderen. Ik blijf mij inzetten voor de mogelijkheid van een zelfgekozen levenseinde.'