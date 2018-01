Verdachte heroïnesmokkelaars voorlopig vrijgelaten

TEUGE - De twee Duitsers die worden verdacht van het smokkelen van 60 kilo heroïne via vliegveld Teuge, worden voorlopig vrijgelaten. Dat meldt de rechtbank Zutphen.

Aan hun voorlopige vrijlating zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten G. en R. per persoon een borgsom betalen van 20.000 euro. Pas als dat bedrag betaald is, worden ze vrijgelaten. Daarnaast moeten ze hun paspoort inleveren en zich één keer per twee weken melden op het politiebureau in Sittard.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak stond oorspronkelijk dinsdag 6 maart gepland. Omdat het onderzoek naar de drugsvlucht langer gaat duren dan verwacht, wordt er een nieuwe datum gepland. Wanneer deze is, kon de rechtbank nog niet zeggen.

Straatwaarde: 1,8 miljoen euro

Het duo van (toen) 28 en 30 jaar werd op 20 januari 2017 opgepakt. Ze hadden in koffers de drugs bij zich met een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. Beide vliegers zeggen dat ze nooit hebben geweten dat ze heroïne vervoerden.

Ze zouden meerdere keren hebben gevraagd aan luchtvaartautoriteiten de inhoud van de koffers te controleren en dat gebeurde niet. Als ze hadden geweten van de heroïne, dan hadden ze die in de lucht uit het toestel gegooid, stelden hun raadslieden eerder.

Jaar in gevangenis

De Duitse piloten zitten sinds januari vorig jaar in de cel.

