Strafzaak Tim Matavz dient volgende week dinsdag bij KNVB

Het hoger beroep in de kwestie Tim Matavz dient volgende week dinsdag in Zeist

ARNHEM - Volgende week dinsdag wordt opnieuw de zaak rond Tim Matavz besproken in hoger beroep. De spits van Vitesse wacht mogelijk een langdurige schorsing.

De beroepscommissie behandelt volgende week dinsdag de kwestie. Matavz kwam in opspraak na een elleboogstoot vorige week in de wedstrijd tegen Heerenveen. Daar raakte hij Denzel Dumfries in het gezicht. De eis was vijf wedstrijden waarvan één duel voorwaardelijk. Vitesse vocht het voorstel van de aanklager aan tijdens een tuchtzaak in Zeist. Dat haalde echter niets uit. De straf bleef hetzelfde, waardoor de Arnhemse club opnieuw in hoger beroep ging.

Dat tweede beroep dient nu dus op 6 februari op het complex van de KNVB in Zeist. Lopende het hoger beroep mag Matavz gewoon spelen. Dat betekent dat de Sloveen vrijdag in actie mag komen voor Vitesse in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.