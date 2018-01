Campagnetijd in Ede nu echt begonnen

EDE - 'Leuke gesprekken gehad ook met jongeren die voor het eerst mogen stemmen', laat een enthousiaste Marcella van Soolingen van D66 Ede weten via sociale media.

Van Soolingen staat nummer 5 op de kandidatenlijst van D66. De Edese D66 was zaterdag 27 januari in de wijk Kernhem van die plaats, onder het mom 'In gesprek gaan met'.



Fractievoorzitter Sina Salim is ook enthousiast. Hij laat via Twitter weten dat D66 het voor elkaar krijgt. Lijsttrekker Stephan Neijenhuis liet weten: 'Veel vrolijke Edese inwoners in Kernhem.' De inwoners gaven hem de volgende punten mee: goed onderwijs, afvalbeleid, toegankelijke natuur.

Niet alleen D66 was op pad. Ook GroenLinks ging de straat op. Lijsttrekker Ellen Out: 'Vandaag was GroenLinks in de Maandereng om te praten over onder andere luchtkwaliteit in de wijk. De maximumsnelheid op de A12 omlaag zou al flink helpen.'

Peter van Leusden staat op plek 2 op de lijst van GroenLinks. Hij liet weten: 'Team GroenLinks had veel goede gesprekken met bewoners in de Maandereng #nietschreeuwenmaarpraten.'