ChristenUnie wil ontmoetingscentrum in dorpshuis Hulshorst

HULSHORST - De ChristenUnie in Nunspeet pleit voor een wijkontmoetingscentrum (WOC) in Dorpshuis De Wieken in Hulshorst. Arie Harteveld: ‘Het dorpshuis is een ontmoetingsplek bij uitstek. In samenspraak met de buurtvereniging en het bestuur van het dorpshuis moet die functie versterkt worden met voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Het is een noodzaak om het voor alle generaties mogelijk te maken om in ons dorp te blijven wonen.’

In de gemeente Nunspeet zijn drie wijkontmoetingscentra, in De Binnenhof en De Veluwse Heuvel in het dorp Nunspeet en in De Oranjehof in Elspeet. Dat is een initiatief van de Gemeente Nunspeet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Omnia Wonen, Het Venster en Stichting Welzijn Nunspeet. Het is de bedoeling dat wijkbewoners en ondernemers zich daarbij aansluiten.

Familieverbanden

Om de leefbaarheid in de kernen op niveau te houden is het belangrijk om voldoende woningen en voorzieningen te hebben voor alle generaties, volgens de ChristenUnie. ‘Familieverbanden houden een dorp leefbaar. Als er geen woningen en voorzieningen zijn voor senioren is er voor de kinderen en kleinkinderen soms ook geen reden meer om in het dorp te blijven. Daarom moeten we voortdurend investeren in de leefbaarheid.’

Bindmiddel

In de visie van de ChristenUnie spelen de kerk en de school, de verenigingen én het dorpshuis daarin een belangrijke rol. ‘Het mag niet zo zijn dat de inwoners voor basale voorzieningen aangewezen zijn op Nunspeet. De school en de sportverenigingen zijn van grote betekenis voor Hulshorst. Ze zijn het bindmiddel van ons dorp.'