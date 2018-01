GroenLinks en VVD organiseren studentendebat in Nijmegen

NIJMEGEN - Politici van de VVD en GroenLinks gaan met elkaar in debat op de campus van de Radboud Universiteit. Bijzonder aan het debat is dat er zowel Tweede Kamerleden als kandidaat-gemeenteraadsleden aan het studentendebat deelnemen. Het debat gaat dan ook over landelijke en Nijmeegse vraagstukken.

Het debat op de campus zal plaatsvinden op maandagmiddag 5 februari. Het Gelders Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) zal ingaan op het thema bereikbaarheid, Lisa Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks, wil het hebben over sociale zekerheid in de vorm van een basisinkomen.

'Ga stemmen!'

VVD-kandidaat Nick de Graaf en kandidaat-raadslid Quirijn Lokker van GroenLinks gaan met elkaar in debat over wonen in Nijmegen en de groene, gezonde stad. De partijen willen laten zien dat er op 21 maart wat te kiezen valt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen.

Zowel GroenLinks als de VVD roepen studenten op gebruik te maken van hun stemrecht.

Het debat is vrij toegankelijk en start om 16.00 uur in het Grotiusgebouw. Het duurt tot 17.30, waarna er aansluitend in het Cultuurcafé nagepraat kan worden. Gespreksleider is Marcel Wissenburg, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit.