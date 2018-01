Vrouw beroofd bij station Oosterbeek

OOSTERBEEK - Drie mannen hebben maandagavond een 65-jarige vrouw beroofd bij het station in Oosterbeek, meldt de politie.

De vrouw zat rond 18.45 uur op de trein te wachten toen drie (waarschijnlijk jonge) mannen haar bedreigden met een steekwapen en haar dwongen haar spullen af te geven. De vrouw is even later in de trein gestapt en belde pas later met de politie.

De politie is op zoek naar getuigen die in de buurt van station Oosterbeek iets opvallends hebben gezien.