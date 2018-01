Deel dit artikel:











Man grist geld uit handen in Arnhem Diefstal Arnhem

ARNHEM - Een vrouw heeft net voor haar en haar dochter gepind als ze het geld aan het verdelen is op het Willemsplein in Arnhem. En dan komt er ineens een man aangefietst, die in een flits toeslaat. Hij graait het geld uit de hand en fietst snel weg. Een passant zet nog de achtervolging in, maar dat is tevergeefs.

De vrouw en haar autistische dochter zijn erg geschrokken door de diefstal. Het slachtoffer wil niet in beeld, maar winkelen in Arnhem is niet meer hetzelfde. 'Ik ervaar een angstig gevoel als ik door de stad loop. Ik kijk vaak achter mij en ik voel mij niet op mijn gemak. Ik hoop dat door de uitzending de dader wordt herkend.' Man in flits te zien De man is maar even te zien. Toch kan het zijn dat iemand herkent met zo'n fiets of aan de kleding. Tips kunnen naar de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl