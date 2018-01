Diefstal Deventer, verdachte mogelijk uit Arnhem

ARNHEM - Bij BasicFit in Deventer worden verschillende kluisjes open gebroken. De gestolen pinpassen worden gebruikt in Arnhem. Wie herkent de man?

Bij sportschool BasicFit in Deventer zijn vier sporters beroofd. De sloten van de kluisjes in de kleedkamer zijn opengebroken en van vier sporters zijn spullen gestolen. Het gaat dan om kleding, pinpassen en contant geld.

Verdachte duikt op in Arnhem

De verdachte gebruikt de pinpas b ij een supermarkt in Arnhem. Het is een paar uur na de diefstal in Deventer. Hij rekent met verschillende passen in no-time van alles af. Dat doet hij door contactloos te betalen. Ook pint hij extra geld met de pas. Dat doet hij een paar keer.

Signalement

het gaat om een getinte man

tussen de 30 en 40 jaar oud

kaal

hij draagt een shirt van The North Face

een lichtblauwe spijkerbroek

schoenen van Nike

Tips

Herkent u de man? Bel dan met de politie! Dat kan via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.