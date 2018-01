Deel dit artikel:











80 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor huiselijk geweld

DOETINCHEM - Een 33-jarige man uit Doetinchem is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij moet 59 dagen de cel in, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij een werkstraf van 80 uur uitvoeren.

De man pakte tijdens een ruzie in 2016 zijn toenmalige vriendin bij de keel en bovenarm, waardoor ze gewond raakte. De officier van justitie eiste daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 weken en een werkstraf van 30 uur. Omdat de man eerder is veroordeeld voor huiselijk geweld, vindt de rechtbank het passend om een zwaardere straf op te leggen. Ook heeft de rechtbank aanvullende voorwaarden gesteld. Zo moet de man zich melden bij de reclassering en moet hij zich ambulant laten behandelen. Ook mag hij geen drugs en alcohol gebruiken.