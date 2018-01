Gewonde bij kop-staartbotsing in Arnhem

ARNHEM - Een inzittende van een auto is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een kop-staartaanrijding op de Nelson Mandelabrug in Arnhem.

Door nog onbekende reden kwamen twee auto's met elkaar in botsing. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Omdat de aanrijding er aanvankelijk ernstig uitzag, werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Toen bleek dat het meeviel, is de traumaheli afbesteld.