Milot Rashica vertrekt bij Vitesse, VfB Stuttgart wordt nadrukkelijk genoemd

ARNHEM - Vitesse verkoopt Milot Rashica vrijwel zeker vandaag of morgen. Vooral VfB Stuttgart wordt genoemd als nieuwe club voor de rechtsbuiten, maar er is veel meer interesse voor de Kosovaar.

De 21-jarige Kosovaar was dinsdag niet op de training bij Vitesse. Hij is bezig met de laatste details van een transfer. Het Duitse VfB Stuttgart wordt nadrukkelijk genoemd. Ajax is niet concreet. De Amsterdamse club laat via bronnen weten dat een overgang van Rashica niet aan de orde is. Ook Engelse en Italiaanse clubs dingen naar de gunsten van de speler.

Het contract van de snelle rechtsbuiten bij Vitesse loopt nog door tot de zomer van 2020. Rashica was bij Vitesse de meest opvallende speler tot nu toe tijdens de eerste seizoenshelft. Hij staat al geruime tijd in de belangstelling van veel grote clubs.

Tijdens het trainingskamp in Spanje gaf Rashica onlangs tegenover Omroep Gelderland al aan open te staan voor een tussentijds vertrek bij Vitesse. 'Als het goed is voor de club en ook voor mij, kunnen we praten en zou het kunnen', zei de aanvaller toen.

Vitesse kan een hoge vergoedingssom incasseren voor Rashica van wie het contract dus nog 2,5 jaar doorloopt. Het gaat volgens bronnen om een bedrag tussen de vijf en tien miljoen euro. Vitesse wil nog niet uitgebreid reageren op de ontwikkelingen, maar bevestigt desgevraagd wel dat Rashica niet op de training was, omdat hij bezig is met een transfer.