Geldboete voor lekken 'zeer gevoelige' politieinformatie

ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een politieambtenaar uit Apeldoorn voor schending van zijn ambtsgeheim. De man deelde informatie uit politiesystemen met zijn ex-vriendin, ex-schoonmoeder en een vriend.

De man wordt ervan verdacht tussen december 2014 en 23 juni 2016 - soms zeer gevoelige - informatie door te hebben gespeeld uit de politiesystemen. De 25-jarige werd op 28 maart vorig jaar aangehouden na een onderzoek van de afdeling die gaat over integriteit.

De man wist dat hij zijn ambtsgeheim schond en heeft bekend. De rechtbank veroordeelt hem daarom tot een boete van 1500 euro.

Volgens de rechter heeft de man 'door zijn ambtsgeheim te schenden inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag en moet kunnen hebben. Een politieambtenaar neemt een bijzondere plaats in de samenleving in. Van hem wordt daarom volledige integriteit verwacht.'

Volgens zijn LinkedIn pagina werkt de man nog steeds bij de politie Midden-Nederland, maar een woordvoerder kon dat niet bevestigen.

