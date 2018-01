Groep 8 pakt politieke macht in Bronckhorst

HENGELO - Leerlingen van groep 8 van veertien basisscholen uit Bronckhorst hebben via kinderraadsvergaderingen geleerd over de lokale politiek. Onder leiding van burgemeester Marianne Besselink vergaderden zij in het gemeentehuis in Hengelo over zelfbedachte voorstellen.

'Het is heel belangrijk omdat je ziet dat de politiek alle keuzes maakt over wat we hier in de gemeente Bronckhorst doen', vertelt burgemeester Marianne Besselink. 'Als je op jonge leeftijd betrokken bent, kun je zelf ook een stempel drukken. Zo'n veertien scholen hebben hier nu mee besloten over wat er in Bronckhorst moet gebeuren', legt Besselink verder uit.

Voorafgaand aan de vergadering werden de leerlingen al voorbereid. Op school leerden ze over democratie, politiek, verkiezingen en wat de kerntaken zijn van de gemeente. Dit alles werd georganiseerd in het kader van Groep 8 aan de macht. 'Je merkt dat er op school veel aandacht aan wordt besteed. Kinderen komen hier met partijnamen, partijlogo's, voorstellen en plannen. Alle groepen zijn daar heel enthousiast in mee gegaan', aldus de burgemeester.

Samenwerken is essentieel

Alle scholen hebben verspreid over twee dagen een bezoek gebracht aan het gemeentehuis. Een speciale kinderraad die bestond uit leerlingen van elke basisschool werd gevormd tijdens de vergaderingen. De belangrijkste les die met de kinderraadsvergadering werd meegegeven is dat je samen moet werken om iets voor elkaar te krijgen. 'Als je iets wilt bereiken, dan doe je dat met elkaar', stelt Besselink. Ook de leerlingen hebben veel opgestoken van het bezoek aan het gemeentehuis.

'Je leert met teleurstellingen omgaan en dat je met elkaar moet samenwerken', zegt Elke. 'En hoe je antwoorden geeft op lastige vragen', vult Jasmijn aan. Na de vergaderingen werd gestemd voor het beste raadsvoorstel. De vier scholen met het beste voorstel krijgen een budget van 250 euro om het voorstel daadwerkelijk uit te gaan voeren.