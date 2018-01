Deel dit artikel:











Lingewaard trapt af voor gemeenteraadsverkiezingen deel v.d. verkiezingsflyer van Lingewaard website lingewaard kiest deel v.d. verkiezingsflyer van Lingewaard

BEMMEL - Het duurt nog bijna twee maanden, maar in Lingewaard is de campagne al gestart om mensen op 21 maart naar de stembus te krijgen. Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dinsdagmiddag heeft burgemeester Schuurmans de campagne afgetrapt.

Via advertenties in het Gemeentenieuws en op Facebook en in flyers en op verkiezingsborden legt de gemeente uit waarover de gemeenteraadsverkiezingen gaan. Gemeente gaat over veel zaken 'Van zorg voor jongeren tot goede busverbindingen, van goede schoolgebouwen tot schone straten, van goede fietspaden tot levendige centra, van behoud van natuur tot veilig wonen, van groene wijken tot zorg voor ouderen, van prettig wonen tot behoud van cultuur: allemaal zaken waar de gemeente voor verantwoordelijk is', zo schrijft het college, dat hoopt dat er zo veel mogelijk mensen komen stemmen. 'De gemeente is de belangrijkste overheid' Op de website www.lingewaardkiest.nl kunnen inwoners alle praktische informatie vinden over de verkiezingen en presenteren politieke partijen zichzelf. Daarnaast gaat burgemeester Schuurmans gastlessen geven op basis- en middelbare scholen en op het ROC. 'Ik maak de leerlingen duidelijk dat de gemeente de belangrijkste overheid is. Ook geef ik alle leerlingen flyers mee, zodat zij het onderwerp met hun ouders kunnen bespreken', zegt Schuurmans. Tijdens de verkiezingsdag rijdt de burgemeester met een aantal medewerkers de hele dag met een rode Engelse dubbeldekker door de gemeente, om mensen in beweging krijgen. Inwoners kunnen in de bus stemmen. 'Warme campagne, mooie debatten' Uiteraard zullen alle lokale politieke partijen ook van zich laten horen. Via de Facebookpagina Lingewaard Kiest geven zij hun mening over onderwerpen die in de gemeente spelen en lichten zij hun standpunten toe. Zo weten inwoners beter welke partij hun belangen vertegenwoordigt. Burgemeester Marianne Schuurmans: 'Ik kijk uit naar een warme campagne en mooie debatten, gebaseerd op feiten, goede analyses en argumenten.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl