Ook PvdA Tiel trapt campagne af

TIEL - Met een grote canvas-actie heeft de PvdA in Tiel zaterdag 27 januari officieel een start gemaakt met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Met de canvas, of wel een deur-tot-deurcampagne, ging de partij onder leiding van lijsttrekker Kamiel Gulikers de straat op. Raadsleden en vrijwilligers van de PvdA Tiel hielden een buurtactie in De Hennepe. Onder het motto 'Samen werken aan Tiel' is een buurtonderzoek gedaan.

Er ontstonden volgens de PvdA leuke en inspirerende gesprekken. Uit de gesprekken bleek dat veel mensen gelukkig zijn met hun woonomgeving, maar ook dat zij dingen zien die beter kunnen in Tiel. Velen gaven aan te gaan stemmen.

De PvdA zal de komende weken ook de andere wijken van Tiel bezoeken. De PvdA Tiel kijkt terug op een geslaagde aftrap richting de verkiezingen.