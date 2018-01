Deel dit artikel:











Hedwig Saam nieuwe directeur Museum Het Valkhof Hedwig Saam met Koning Willem-Alexander (Foto: ANP)

NIJMEGEN - Hedwig Saam wordt per 1 maart directeur van Museum Het Valkhof in Nijmegen. Ze is momenteel directeur van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

'Met Hedwig Saam halen we de inspirerende bestuurder in huis die Museum Het Valkhof verder zal helpen in de belangrijke transitiefase waarin het museum zich bevindt. Het museum heeft een paar moeilijke jaren achter de rug', aldus Adelheid Ponsioen, voorzitter van de Raad van Toezicht. Saam was eerder zes jaar directeur van het Museum voor Moderne Kunst en het Historisch Museum in Arnhem. Volgens Het Valkhof heeft ze een brede ervaring als leidinggevende en is ze goed bekend met zowel de museumsector als het bedrijfsleven. Bij het Nijmeegse museum vertrok Arend-Jan Weijsters in juni vorig jaar als directeur vanwege verschillen in inzicht. Zie ook: Directeur Weijsters weg bij Museum Het Valkhof

