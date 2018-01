PvdB Tiel maakt lijst en partijprogramma bekend

TIEL - De Partij van de Burgers uit Tiel, beter bekend als de PvdB, heeft in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst en het partijprogramma gepresenteerd.

De PvdB werd opgericht door de vorig jaar overleden Pieter van den Burg, De partij heeft zijn partijprogramma en kandidatenlijst bekendgemaakt. De partij is vorige periode van één zetel gegroeid naar vijf zetels.

Huidig fractievoorzitter Carla Kreuk-Wildeman is lijsttrekker en tevens wethouderskandidaat. Het volledige partijprogramma is later te vinden op pvdb.nu.

Bekijk hieronder een interview met Carla Kreuk-Wildeman:

De kandidatenlijst van de PvdB:

1. Carla Kreuk-Wildeman

2. Frank Groen jr.

3. Simone de Boer

4. Inge Joustra

5. Rien van Eldijk

6. Diana Verhoeks-Dekker

7. Wim de Boer

8. Evert van IJzendoorn

9. Monique Schoots

10. Roemer Daalderop

11. Tessa Wagensveld

12. Wanda van IJzendoorn

13. Toos Vosselman

14. Johan Struwe

15. Jaap van Erven

16. Peter Maasbach

17. Bert Vink

18. Arthur Beuns

19. Eus Schroer

20. Piet Kreuk

21. Anje Wierenga

22. Frank Groen sr.