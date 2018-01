Deel dit artikel:











Arnhems modefestival in De Melkfabriek Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Het Arnhemse modefestival State of Fashion wordt van 1 juni tot en met 22 juli gehouden in De Melkfabriek, het karakteristieke historische fabrieksgebouw van Coberco. Dit jaar draait het om 'Searching for the new luxury'.

Het terrein wacht al jaren op nieuwbouw en renovatie. Tot die tijd leent het terrein zich voor evenementen en wordt het deze keer ingericht als het hart van het festival. In 2005 vond hier nog de allereerste Arnhem Mode Biënnale plaats. Half februari wordt meer duidelijk over de programmering van State of Fashion 2018. De organisatie is in handen van de Stichting Sonsbeek & State of Fashion.