VIDEO: Directeur Amphion houdt woord en springt in water

DOETINCHEM - Directeur Charles Droste van Schouwburg Amphion zei op Radio Gelderland dat wanneer het Doetinchemse theater er met de eerste prijs vandoor zou gaan, hij het water in zou gaan. Daar hielden we hem aan. Filmpje!

Dinsdag verscheen de directeur (in pak) in zwembad Rozengaard. Droste: 'Ik had echt verwacht dat het ons niet zou lukken, dus ik dacht dat ik die toezegging wel kon doen.'

Theater van het Jaar

Schouwburg Amphion in Doetinchem werd maandag uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2017 door de Vereniging Vrije Theaterproducenten. Het theater won de prijs afgelopen jaar ook. 'Voor zowel de bezoeker als de bespeler is het telkens weer een feestje om naar dit theater te gaan', zegt de jury over Amphion. 'Inmiddels is het theater een synoniem geworden voor gastvrijheid'.

Niet in de plomp, wel het zwembad

Droste zei maandag op Radio Gelderland dat hij 'in de plomp' zou springen, maar koos uiteindelijk toch voor het schone zwembadwater. 'Het is leuk om theater van het jaar te zijn, maar ik ben een beetje verkouden. Om er nou een longontsteking aan over te houden leek me niet handig. Maar het is het wedstrijdbad, dus ik zal het toch nog wel fris krijgen.'

Plons

Kort daarna ging de badjas uit en sprong de directeur in pak met een luide plons het water in. 'Alles voor de zaak', aldus de kletsnatte directeur na een half baantje.

Zie ook: