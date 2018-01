Deel dit artikel:











Waalbrug dicht om nieuwe bouwtekening Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen gaat volgende week vier avonden en nachten dicht, omdat er nieuwe bouwtekeningen van de brug gemaakt moeten worden. Deze bouwtekeningen zijn nodig voor een ingrijpende renovatie. Omdat er om en op de brug in de Tweede Wereldoorlog zo vaak gevochten is, bestaan er geen betrouwbare gegevens meer, meldt de gemeente dinsdag.

De Waalbrug ging in 1936 open en was toen de langste rivieroverspanning van Europa. In 1940 blies het Nederlandse leger de gloednieuwe brug op om de Duitse opmars te hinderen. In 1943 herbouwde de Duitse bezetter de belangrijke oeververbinding. Vanaf 1944 tot aan het eind van de oorlog was Nijmegen frontstad en liep de brug zware beschadigingen en vernielingen op. Tijdens de renovatie, die tot 2020 duurt, wordt de brug zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Het karwei kost ruim 40 miljoen euro. Zie ook: TLN: vrachtwagens moeten wél over Waalbrug kunnen tijdens groot onderhoud Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl