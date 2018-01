20 jaar én vrijspraak voor roofmoord op Belgische kunstenaar

Volgens de rechter had W. met de roofmoord 'totaal geen respect voor andermans leven'. In de strafbepaling is ook meegenomen dat de Arnhemmer eerdere veroordelingen in Nederland op zijn naam heeft staan.

Vanwege een gebrek aan bewijs werd K. vrijgesproken.

14 messteken

Bekaert werd 28 februari 2014 dood gevonden op de zolder van zijn huis aan de Bruggestraat in Menen. Hij was met 14 messteken om het leven gebracht en in een tapijt gewikkeld. Hij was een maand vermist geweest.

Twee maanden daarvoor waren W. en K. met hun minderjarige zoon door de Belgische kunstenaar in huis genomen. Het Arnhemse gezin leidde een zwervend bestaan. Via de Hare Krishna-beweging leerden ze Bekaert kennen.

Pinnen met bankpas

Na de moord zou het Arnhemse gezin in de auto van Bekaert naar Nederland zijn gevlucht. De rode Mazda werd teruggevonden in Ravels, een dorpje bij Antwerpen. Op camerabeelden was te zien dat Arnhemmer W. geld pinde met de bankpas van Bekaert.

De Belgische autoriteiten vinden het stel bij de moeder van K. in de Arnhemse volkswijk Geitenkamp. Het duo wordt uitgeleverd aan België, maar in oktober vorig jaar mag K. terug naar Arnhem om daar haar proces af te wachten. W. geeft toe dat hij Bekaert heeft gestoken, maar ontkent dat hij hem gedood heeft. Volgens hem zou de Belg zijn zoon hebben willen misbruiken.

Niet opdagen

Bij de eerdere behandeling van de zaak kwam alleen W. opdagen. Zijn ex-vrouw liet zich twee keer vertegenwoordigen door een advocaat. De rechtbank in Kortrijk verplichtte K. om bij de volgende zitting van de zaak aanwezig te zijn.

Tegen de 54-jarige Arnhemmer was de maximumstraf van 30 jaar cel geëist, tegen zijn 44-jarige ex was 20 jaar gevangenisstraf geëist.

