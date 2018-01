Deel dit artikel:











Jan Terlouw (86) spreker bij Vrijheidscolleges 2018 Foto: Omroep Gelderland

TWELLO - De 86-jarige Jan Terlouw uit Twello is een van de sprekers bij de Vrijheidscolleges 2018. Er worden in aanloop naar en op 5 mei in totaal 38 colleges gegeven in elf provincies.

Iedere spreker gaat in zijn of haar college in op de in 1941 door Franklin D. Roosevelt geformuleerde Four Freedoms: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Angst en Vrijwaring van Gebrek. Andere sprekers zijn onder meer Femke Halsema, Herman Pleij en Anousha Nzume. De Vrijheidscolleges worden georganiseerd in nauwe samenwerking met een groot aantal Bevrijdingsfestivals, zoals die in Wageningen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl