Zaak tegen Arnhemse jihadrapper Marouane B. aangehouden Foto: Beforeitsnews.com

ROTTERDAM - Zoals verwacht is de Arnhemse jihadrapper Marouane dinsdagochtend niet verschenen in de beveiligde rechtbank in Rotterdam. De zaak is op verzoek van zijn advocaat Barbara Klunder aangehouden.

Het Openbaar Ministerie wilde de zaak juist voortzetten. 'Als iemand zegt: ik doe nog even mee met een volgend offensief (in Syrië, red.), dan ga je door met je terroristische activiteiten. Dan vraag ik me af waarom het van groot belang is dat iemand aanwezig moet zijn.' 'Geen spookprocessen' Advocaat Klunder ging daar tegenin: 'Ik vraag u geen spookprocessen op te laten treden.' Klunder zegt berichten te hebben ontvangen dat haar cliënt is overleden. Haar laatste contact met hem was september vorig jaar. De rechtbank lijkt daar niet van overtuigd. Omdat niet alles in de zaak is uitgezocht, wordt de zaak nog uitgesteld. Voor de zomer komt een nieuwe zitting. 'We willen door met de zaak', aldus de rechter. B. wordt net als twee andere Gelderse jihadisten onder meer verdacht van terrorisme en het vechten voor IS. Zie ook: Verschijnen de onvindbare jihadisten vandaag voor de rechter?

'Syriëganger Marouane B. uit Arnhem omgekomen'