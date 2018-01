Deel dit artikel:











Lokaal Belang hoopt op meerdere zetels in Barneveld

BARNEVELD - In Barneveld doet een nieuwe partij mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal Belang, in 2016 opgericht, hoopt in de gemeente veel zetels te halen.

Op de website van de partij omschrijft Lokaal Belang zich als 'Dé no-nonsense partij voor een sterke zorgzame en groene gemeente Barneveld met een schoon en veilig leefmilieu.' Lijsttrekker is de 41-jarige Mijntje Pluimers. Ze noemt 'populisme', een kwalificatie die wel eens aan haar is toegeschreven, een geuzentitel. 'Ach, als je je kop boven het maaiveld steekt, moet je ergens tegen kunnen. Mij gaat het er vooral om dat ik - en mijn team - met een eerlijke en duidelijke visie een frisse wind door de lokale politiek in Barneveld flink wil laten waaien. Er moet wat veranderen', zei Pluimers in een interview met de Barneveldse Krant. De top 10 van de kieslijst: 1. Mijntje Pluimers-Foeken 2. Jan Willem van den Born 3. Gonda Lenters 4. Marleen Blankenburgh-in 't Anker 5. Gert Hein Kevelam 6. Crista Dibbet-Gomes 7. Maurice Marsman 8. Paul Overgaauw 9.l Sjoerd van Amerongen 10. Enrico Duits