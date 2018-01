Minder baby's in Nederland, maar niet in Gelderland

NIJMEGEN - Er zijn vorig jaar minder baby's geboren in Nederland, behalve in Gelderland en Utrecht. In Nijmegen is de grootste toename van het aantal geboorten in de twintig grootste gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In heel Nederland kwamen 2 procent minder kinderen ter wereld. In Gelderland bleef het aantal gelijk en in Nijmegen steeg het aantal baby's met 5,5 procent. De grootste toename in Gelderland was in Doesburg: 48,3 procent. In Scherpenzeel werden juist 22 procent minder baby's geboren.

Per 1000 inwoners waren de meeste geboorten in Barneveld (14,6) en Neder-Betuwe (14,3). Relatief de minste baby's zijn vorig jaar geboren in Rozendaal: 5,2 per 1000 inwoners.